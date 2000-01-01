Durant: "Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim!"

Brooklyn Nets yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving, Golden State Warriors karşısında 125-99 galibiyet aldıkları sezonun ilk maçının ardından konuştu.



Uzun süre aradan sonra dönerek 25 dakikada 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydeden Durant, şunları söyledi:



"Bence sağlam bir başlangıç yaptık. Bunun da üzerine yapılanmak istiyoruz. Buraya gelip bir galibiyet almayı dört gözle bekliyordum ve çıkıp işi bitirebildiğimiz için mutluyum."



KD, kendini göstermek için 2019'daki oyun seviyesiyle eşleşebileceğini kanıtlaması gerektiğini düşünmediğini sözlerine ekledi:



"Kimseye bir şey göstermem gerektiğini sanmıyorum. Çıkıp sadece basketbol oynayacağım... Yani, kendimi kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum ama çıkıp koçun sahada yapmamı istediği her şeyi yapabilmek istiyorum."



"BİREYSEL ÖDÜLLER UMURUMDA DEĞİL"



Irving ise karşılaşmadan ötürü memnun olduğunu, ancak sezon için daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Kariyerinde zaman zaman "tek kişilik" basketbol oynamaya çalıştığını itiraf eden Kyrie, bu sezon kolektif takım hedeflerine daha fazla odaklanmaya çalıştığını belirtti:



"Genç bir oyuncu olarak, bir sürü sayı bulmanın, bir sürü şey yapmanın, bir sürü ödül kazanmanın harika olduğunu düşünüyorsunuz. Ben kesinlikle bunların peşinden gidiyordum ve şimdi bunların hiçbirini umursamıyorum. Artık umurumda değil. Kültürel olarak kabul gördüğümü biliyorum. Önemli olan bu. All-NBA'e veya MVP olmaya ihtiyacım yok. Yalnızca büyük bir takımla şampiyonluğu kazanmak istiyorum, böylece ileride bugünlere bakıp 'Kendi yöntemimizle yaptık ve çok eğlendik' diyebilirim."



"KORKUNÇ"



Ne Durant ne de Irving, dördüncü çeyrekte oynamadı.



Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ise, eski takım arkadaşıyla yüzleşmeyi tek kelimeyle özetleyebildi: "Korkunç".



"KD sahadayken tamamen sağlıklı ve vücuduna güvenir bir şekilde gözüküyordu, yani sağlık açısından bunu görmek güzeldi. Böyle bir sakatlıktan bu şekilde dönebilmek, çok önemli."





