NBA'in veteran süperstarı Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi yalnızca bir sezon içi hamlesi değil; aynı zamanda kariyerinin son durağı olabilir.Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusunu Houston'a takas etmesinden birkaç gün sonra, ESPN'den Shams Charania, tarafların Durant'in kariyerini Rockets'ta noktalamayı hedeflediğini bildirdi.Charania, The Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada,dedi.36 yaşındaki süper yıldızın şu anda 2025-26 sezonunun sonuna kadar geçerli iki yıllık 103 milyon dolarlık bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak Houston'ın bu kontratı daha uzun vadeye taşıyacak yeni bir uzatma üzerinde çalıştığı belirtiliyor.Rockets, Durant'i kadrosuna katmak için Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 Draftı'nda 10. sıra hakkı ve beş adet ikinci tur draft hakkını Suns'a göndermişti. Bu agresif hamle, Houston'ın kısa vadeli şampiyonluk hedeflerini açıkça ortaya koydu.