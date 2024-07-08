Durant, ABD Takımı'yla Sırbistan'a karşı oynamayabilir

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'e baldır gerginliği teşhisi konuldu ve ABD Milli Takımı antrenman kampının ilk iki gününü kaçırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Durant, ABD Takımı'yla Sırbistan'a karşı oynamayabilir
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08 Temmuz 2024 14:34
Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'e baldır gerginliği teşhisi konuldu ve ABD Milli Takımı antrenman kampının ilk iki gününü kaçırdığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Joe Vardon, Durant'in ABD Takımı'nın Las Vegas'taki açılış kampının iki gününü baldır sakatlığı nedeniyle kaçırdığını duyurdu.

Sakatlığın ciddi olmadığı aktarılırken, Suns yıldızının Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacağı hazırlık maçını kaçırabileceği belirtildi.

ABD Milli takımı, Olimpiyat maçlarına 28 Temmuz'da Sırbistan'a karşı oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

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