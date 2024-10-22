Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti.