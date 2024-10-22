Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.
Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.
Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.
|Jude Bellingham
|England
|Real Madrid
|Kylian Mbappe
|France
|Paris Saint-Germain/ Real Madrid
|Erling Haaland
|Norway
|Manchester City
|Phil Foden
|England
|Manchester City
|Bukayo Saka
|England
|Arsenal
|Jamal Musiala
|Germany
|Bayern Munich
|Florian Wirtz
|Germany
|Bayer Leverkusen
|Rodri
|Spain
|Manchester City
|Lamine Yamal
|Spain
|Barcelona
|Declan Rice
|England
|Arsenal
|Martin Ødegaard
|Norway
|Arsenal
|Harry Kane
|England
|Bayern Munich
|Cole Palmer
|England
|Chelsea
|William Saliba
|France
|Arsenal
|Ruben Dias
|Portugal
|Manchester City
|Nico Williams
|Spain
|Athletic Bilbao
|Toni Kroos
|Germany
|Real Madrid
|Dani Olmo
|Spain
|RB Leipzig/ Barcelona
|Dani Carvajal
|Spain
|Real Madrid
|Fabian Ruiz
|Spain
|Paris Saint-Germain
|Cody Gakpo
|Netherlands
|Liverpool
|Vinícius Júnior
|Brazil
|Real Madrid
|Federico Valverde
|Uruguay
|Real Madrid
|Rodrygo
|Brazil
|Real Madrid
|Lautaro Martínez
|Argentina
|Inter Milan
|James Rodríguez
|Colombia
|São Paulo/ Rayo Vallecano
|Ademola Lookman
|Nigeria
|Atalanta
|Victor Osimhen
|Nigeria
|Napoli/ Galatasaray
|Akram Afif
|Qatar
|Al Sadd
|Alphonso Davies
|Canada
|Bayern Munich
2024 YILINDA ATTIĞI GOLLER
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.
2023'TE EN İYİ 8. OYUNCU OLDU
Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti.
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.
2023'TE EN İYİ 8. OYUNCU OLDU
Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti.