Jude Bellingham England   Real Madrid
Kylian Mbappe France   Paris Saint-Germain/ Real Madrid
Erling Haaland Norway   Manchester City
Phil Foden England   Manchester City
Bukayo Saka England   Arsenal
Jamal Musiala Germany   Bayern Munich
Florian Wirtz Germany   Bayer Leverkusen
Rodri Spain   Manchester City
Lamine Yamal Spain   Barcelona
Declan Rice England   Arsenal
Martin Ødegaard Norway   Arsenal
Harry Kane England   Bayern Munich
Cole Palmer England   Chelsea
William Saliba France   Arsenal
Ruben Dias Portugal   Manchester City
Nico Williams Spain   Athletic Bilbao
Toni Kroos Germany   Real Madrid
Dani Olmo Spain   RB Leipzig/ Barcelona
Dani Carvajal Spain   Real Madrid
Fabian Ruiz  Spain   Paris Saint-Germain
Cody Gakpo  Netherlands   Liverpool
Vinícius Júnior Brazil    Real Madrid
Federico Valverde Uruguay   Real Madrid
Rodrygo Brazil    Real Madrid
Lautaro Martínez Argentina   Inter Milan
James Rodríguez Colombia   São Paulo/  Rayo Vallecano
Ademola Lookman Nigeria   Atalanta
Victor Osimhen Nigeria   Napoli/ Galatasaray
Akram Afif Qatar   Al Sadd
Alphonso Davies Canada   Bayern Munich
  2024 YILINDA ATTIĞI GOLLER

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.

2023'TE EN İYİ 8. OYUNCU OLDU

Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti. 

 