Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.



Çekya'nın Most kentindeki sezonun 6. ayağındaki 19 turluk hafta sonunun ikinci yarışında, Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can Öncü, damalı bayrağı 10. sırada geçti.



Çekya'da ikinci yarışı, dün ilk yarışı da kazanan genel klasman lideri Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas, birinci sırada bitirdi.



Pata Yamaha Ten Kate takımından İtalyan pilot Stefano Manzi'nin ikinci olduğu yarışı, yine bir İtalyan sporcu Barni Spark takımından Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.



MV Agusta takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise ilk turda yarış dışı kaldı.









