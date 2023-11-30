Dünya Modern Pentatlon Kupası 2'nci etabı da Türkiye'de yapılacak

Dünya Modern Pentatlon Kupası 2'nci Etabı, Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Modern Pentatlon Kupası 2'nci etabı da Türkiye'de yapılacak
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30 Kasım 2023 13:37
Son güncelleme 30 Kasım 2023 13:38
Dünya Modern Pentatlon Kupası 2'nci Etabı, Türkiye'de yapılacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için Dünya Kupası Finali ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının ardından Uluslararası Modern Pentatlon Birliği kurullarının oy birliğiyle Dünya Kupası 2'nci Etabı da Türkiye'ye verildi.

Modern Pentatlon Dünya Kupası 2'nci Etabı 9-14 Nisan, 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali 22-26 Mayıs, 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası ise 2-7 Temmuz'da Ankara Atlı Spor Kulübü'nde organize edilecek.

Federasyon Başkanı Veli Ozan Çakır, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin modern pentatlon organizasyonlarında önde gelen merkezlerden biri konumuna geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin modern pentatlon alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Modern pentatlondaki gelişim uluslararası alanda da ses getirmiştir. Ülkemiz modern pentatlon organizasyonlarında önde gelen destinasyonlardan biri konumuna gelmiştir. Organizasyonlar modern pentatlona yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sunacaktır. Bu durum önümüzdeki yıllar için ülkemizin modern pentatlon alanında markalaşmasına da fırsat oluşturacaktır."

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