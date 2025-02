Dünya futbolunda taraftarlardan 'İsrail'e kırmızı kart göster' çağrısı

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.



Celtic taraftarları, bu sezon Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 iç saha 5 dış saha maçı olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada Filistin'de yaşanan soykırımın sesi oldu.



İskoç taraftarlar, son olarak takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'e konuk olduğu maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu ilk maçını Bayern Münih'e karşı 2-1 kaybeden Celtic, deplasmandaki rövanş müsabakasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve organizasyona veda etti.



Gazze'ye desteklerinden dolayı daha önce UEFA'nın cezalandırdığı Celtic taraftarları, geri adım atmadığını Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda gösterdi.



İskoç taraftarlar, bu sezon UEFA organizasyonundan elense de İskoçya liginde de takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto ediyor.



Tribünlerde yer alan pankartlarda, UEFA ve FIFA'ya "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısında bulunulurken "Show Zionism The Red Card" (Siyonizm'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer veriliyor.



Binlerce Osasuna taraftarı İsrail'e kırmızı kart gösterdi



İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında Real Madrid'i konuk eden Osasuna, rakibiyle 1-1 berabere kalırken maçı tribünlerden takip eden binlerce ev sahibi ekip taraftarı, İsrail'e kırmızı kart gösterdi.



Osasunalı taraftarların açtığı pankartta ise "İsrail'e kırmızı kart göster" ifadesi kullanıldı.



Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu.



Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.



Galatasaray'dan Celtic'e teşekkür



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar karşısında RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Filistin'e destek pankartları açıldı.



Taraftarların açtığı pankartlarda, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.



Tribünlerdeki diğer pankartlarda ise "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrıları yer aldı.



Celtic'in "Yeşil Tugay" taraftar grubunun sosyal medya hesabı, Galatasaray tribünlerindeki bu pankartların yer aldığı fotoğrafları "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü bir tablo" notuyla paylaştı.



Celtic taraftarlarından Bursaspor'a destek geldi



Bursaspor taraftarları, Nesine 3. Lig'in 20. haftasındaki Anadolu Üniversitesi maçında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle tepki gösterdi.



UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulunan yeşil-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açıldı.



Yeşil-beyazlı taraftarlar, 19 Ocak'ta Bursa'da oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli kartonlar ile Filistin bayrağı koreografisi yapmış ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları atmıştı.



Bursaspor'un protestosuna destek Celtic'in taraftarlarından geldi.



North Curve Celtic adlı taraftar grubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursaspor taraftar grubu Maraton Platformu'nun açtığı pankarta yer verdi.



Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı



Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'teki Bodo kasabasında bulunan 8 bin 270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılarda ve uluslararası hukuk ihlallerinde sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.



İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, "Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735 bin Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır." ifadeleri kullanıldı.



FIFA ve UEFA'dan çifte standart



Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 47 bini aşkın Filistinli'yi katleden İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeye devam etti.



Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.



İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.



UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.



Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.



UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.