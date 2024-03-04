Ducati yıldız pilotuyla sözleşme uzattı

Ducati, şampiyon pilotu Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ducati yıldız pilotuyla sözleşme uzattı
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04 Mart 2024 18:43
MotoGP takımlarından Ducati Lenovo, şampiyon pilotu Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İtalyan sürücüsünün sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

MotoGP'de son iki sezonu zirvede bitiren Bagnaia, 2022'deki zaferiyle Ducati'ye 15 yıl sonra şampiyonluk yaşatmıştı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 2024 sezonu 10 Mart'ta Katar Grand Prix'siyle başlayacak.

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