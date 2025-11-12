Dubai BC, evinde Kızılyıldız'ı rahat yendi!

BC Dubai Euroleague'in 10. haftasında sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.



Coca-Cola Arena'da oynana mücadeleyi BC Dubai, 102-86 kazandı.



Bu sonuçla birlikte BC Dubai, Euroleague'deki 4. galibiyetini elde etti. Kızılyıldız ise 3. mağlubiyetini yaşadı.



Euroleague'de gelecek hafta Dubai, Zalgiris ile karşılaşacak. Kızılyıldız, Monaco Basket ile karşı karşıya gelecek.