Dubai BC, evinde Kızılyıldız'ı rahat yendi!

BC Dubai Euroleague'in 10. haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 102-86 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
BC Dubai Euroleague'in 10. haftasında sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Coca-Cola Arena'da oynana mücadeleyi BC Dubai, 102-86 kazandı.

Bu sonuçla birlikte BC Dubai, Euroleague'deki 4. galibiyetini elde etti. Kızılyıldız ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de gelecek hafta Dubai, Zalgiris ile karşılaşacak. Kızılyıldız, Monaco Basket ile karşı karşıya gelecek.
