Drogba, Lookman-Inter transferi için harekete geçti

Yaz transfer döneminin en dikkat çekici dosyalarından biri, Ademola Lookman'ın Inter'e olası transferi oldu.African Hub'ın haberine göre, Chelsea, Marsilya ve Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü Didier Drogba, CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) temsilcisi olarak İtalya'ya geldi. Drogba'nın, Ademola Lookman'ın Inter'e transferini kolaylaştırmak amacıyla Atalanta'ya 50 sayfalık bir dilekçe sunduğu aktarıldı.Söz konusu dilekçede, transfer sürecinin "adil ve şeffaf" bir şekilde yürütülmesi talep ediliyor.Haberde, Lookman'ın haftalardır Inter ile anlaşma sağladığı ancak Atalanta'nın bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Inter'in iki teklif sunduğu, fakat Atalanta'nın bunları reddettiği belirtildi.Bu gelişmelerin ardından Lookman'ın resmi transfer talebinde bulunduğu ve sosyal medyada da bu yönde adımlar attığı kaydedildi. Nijeryalı futbolcu, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından Atalanta'ya dair tüm görselleri kaldırmıştı.CAF'ın endişesinin, yıldız futbolcunun kadro dışı kalması ve 2025 Afrika Kupası öncesinde formsuz bir dönem geçirmesi olduğu ifade edildi.