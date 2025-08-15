15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-354'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-118'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-462'

Drogba, Lookman-Inter transferi için harekete geçti

CAF adına İtalya'ya giden Didier Drogba, Ademola Lookman'ın Inter'e transferi için Atalanta'ya 50 sayfalık dilekçe sundu.

calendar 15 Ağustos 2025 19:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Drogba, Lookman-Inter transferi için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminin en dikkat çekici dosyalarından biri, Ademola Lookman'ın Inter'e olası transferi oldu.

DROGBA DEVREYE GİRDİ

African Hub'ın haberine göre, Chelsea, Marsilya ve Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü Didier Drogba, CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) temsilcisi olarak İtalya'ya geldi. Drogba'nın, Ademola Lookman'ın Inter'e transferini kolaylaştırmak amacıyla Atalanta'ya 50 sayfalık bir dilekçe sunduğu aktarıldı.


Söz konusu dilekçede, transfer sürecinin "adil ve şeffaf" bir şekilde yürütülmesi talep ediliyor.

Haberde, Lookman'ın haftalardır Inter ile anlaşma sağladığı ancak Atalanta'nın bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Inter'in iki teklif sunduğu, fakat Atalanta'nın bunları reddettiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Lookman'ın resmi transfer talebinde bulunduğu ve sosyal medyada da bu yönde adımlar attığı kaydedildi. Nijeryalı futbolcu, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından Atalanta'ya dair tüm görselleri kaldırmıştı.

CAF'IN ENDİŞESİ

CAF'ın endişesinin, yıldız futbolcunun kadro dışı kalması ve 2025 Afrika Kupası öncesinde formsuz bir dönem geçirmesi olduğu ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.