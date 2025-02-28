Drenthe'den Mourinho itirafı!

Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drenthe, İspanyol devinden ayrılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Real Madrid formasını 2017-2012 yılları arasında giyen ve bu süreçte çeşitli takımlara kiralanan Drenthe, yaptığı açıklamada, "İlk başta iyi gidiyorduk ama Hercules'teki kiralık döneminden sonra.... Soyunma odasında saçma sapan nedenlerle takımla antrenman yapmaya dört oyuncu vardı." dedi.



"SÖYLEYECEK CESARETİ YOKTU"



Real Madrid'den ayrıldığı dönemde takımın teknik direktörünün Jose Mourinho olması ve Portekizli teknik adamla anlaşıp anlaşamadığına yönelik soruya cevap veren Drenthe, "Bilmiyorum. Artık onunla çalışamazdım. İlk başta her şey yolundaydı. Los Angeles'ta sezon öncesi kampına gittik. Marcelo ile birlikte oynuyorduk. Sonra Marcelo sakatlandı ve sezon öncesi hep ben oynamak zorunda kaldım. Her şey yolunda gidiyordu sonra neden Fabio Coentrao ile anlaştıklarını bilmiyorum çünkü Mourinho bana bu şekilde antrenman yapmaya devam edersem endişelenmemi gerektirecek bir durum olmadığını söylemişti." diye konuştu.



Daha sonra kulübün genel müdürü Jorge Valdano'nun kendisine kiralık gitmesini söylediğini aktaran Drenthe, "Kampın son üç gününde Valdano geldi ve bana kiralık gitmemin daha iyi olacağını söyledi. Bunu söyleyen teknik direktör değil, Valdano'ydu. Patrona sordum (Jose Mourinho) ama bana bir şeyler söyleyecek cesareti yoktu. Bana Valdano'nun ve diğerlerinin bu kararı aldığını, kendisinin bir ilgisi olmadığını söyledi." dedi.



