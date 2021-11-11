Draymond ve Poole'un benchteki tartışması!

Things got heated between Draymond and Poole on the Warriors bench. Seemed like JP said something that didn't sit well w/ Dray, Dray yelled at him. Short time later they both dapped each other up and and it was squashed. pic.twitter.com/Xy6yeynQuq



— TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) November 11, 2021

"JORDAN'A BERABER YARDIM EDİYORUZ"

Golden State Warriors oyuncuları Draymond Green ve Jordan Poole'un, Çarşamba gecesi Minnesota Timberwolves'a karşı oynadıkları maç sırasında benchte hararetli bir tartışmaya girdikleri bir video ortaya çıktı.Video klipten görüldüğü üzere Poole'un, Green'in hoşuna gitmediği düşünülen bazı sözler söylediği ve bunun da Warriors forvetinin tepki göstermesine neden olduğu anlaşıldı. İddialara göre birkaç dakika sonra, ikilinin buzları erittiği söylendi.Koç Steve Kerr olayla ilgili endişelenmediğini belirterek, Green'e takım arkadaşlarını her daim tetikte tuttuğu için övgüde bile bulundu:Kerr, Poole'un başarılı olmak adına, her zaman takımın kendini kanıtlamış olan tecrübeli oyuncuları tarafından rehberlik göreceğini de sözlerine ekledi:Warriors, bu gece San Francisco'daki Chase Center'da Chicago Bulls ile karşılaşacak.