Draymond ve Poole'un benchteki tartışması!

Golden State Warriors oyuncuları Draymond Green ve Jordan Poole'un, Çarşamba gecesi Minnesota Timberwolves'a karşı oynadıkları maç sırasında benchte hararetli bir tartışmaya girdikleri bir video ortaya çıktı.
Video klipten görüldüğü üzere Poole'un, Green'in hoşuna gitmediği düşünülen bazı sözler söylediği ve bunun da Warriors forvetinin tepki göstermesine neden olduğu anlaşıldı. İddialara göre birkaç dakika sonra, ikilinin buzları erittiği söylendi.
Koç Steve Kerr olayla ilgili endişelenmediğini belirterek, Green'e takım arkadaşlarını her daim tetikte tuttuğu için övgüde bile bulundu:
"Sonradan aralarını düzelttiler. Şimdi sıkıntı yok. Draymond'ın en sevdiğimiz özelliklerinden biri enerjisi ve ayrıca tutkusu. Hepimizin bazen tepesi atabiliyor. 82'den fazla maç oynuyoruz, bunun gibi şeyler olacak. Artık geride bıraktık."
"JORDAN'A BERABER YARDIM EDİYORUZ"
Kerr, Poole'un başarılı olmak adına, her zaman takımın kendini kanıtlamış olan tecrübeli oyuncuları tarafından rehberlik göreceğini de sözlerine ekledi:
"Jordan'a çok fazla sorumluluk veriyoruz. Agresif olmasını istiyoruz. Çembere gitmesine ve savunmaya sürekli saldırmasına ihtiyacımız var. Üçüncü yılında olduğu için, bu da bazen hata yapacağı anlamına geliyor.
Ama onu takım içi liderliğimizle dizginleyecek güce de sahibiz. Yani, onunla maç filmi izleyip 'Şunu yapsaydın iyiydi' diyen her zaman ben olmuyorum. Veteran oyuncularımız da bunu yapıyor. Andre (Iguodala), Draymond ve Steph (Curry), Jordan'a hep birlikte yardım ediyorlar."
Warriors, bu gece San Francisco'daki Chase Center'da Chicago Bulls ile karşılaşacak.