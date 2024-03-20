Golden State Wariors forveti Draymond Green, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in "insanların Kevin Durant'i gördüğü seviyede bir skorer" olduğunu söyledi.



'The Draymond Green Show'un bir bölümünde Warriors forveti, Irving'e yaklaşımının ardındaki mantığı açıkladı ve bu süreçte Phoenix Suns'ın yıldızı Durant'e laf çarpmadan da edemedi.



Draymond, KD'nin rakiplere Irving gibi bir oyuncudan farklı bir hücum tehdidi sunuyor olmasına karşılık, Mavericks yıldızına kıyasla top hakimiyeti konusunda daha limitli olması nedeniyle durdurulmasının nispeten daha kolay olduğunu iddia etti:



"Kyrie Irving herkesin Kevin Durant'i gördüğü seviyede olan bir skorer. Kevin'in işini biraz zorlaştırmak adına zaman zaman yapabileceğiniz bazı şeyler var. 2.10 boyunda ve top çok kez elinde oluyor ve eğer zamanlamayı doğru ayarlarsanız, baskı yapıp onu biraz zorlayabilirsiniz. Kyrie Irving'in işini zorlaştıracak hiçbir şey yapamazsınız."



Bir dönem Green'in üç sene takım arkadaşlığını yapmış olan ve tarihin en iyi skorerlerinden biri olarak kabul edilen Durant, bu sezon %50 şut isabetiyle maç başına 27,3 sayı, 7,0 ribaund ve 4,4 asist ortalamalarına sahip.



Öte yandan olağanüstü top hakimiyeti ve şut atma becerileriyle tanınan Irving ise, bu sezon maç başına 25,4 sayı, 5,3 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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