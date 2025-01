Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın hemen kazanmak için "kötü takım" kararı almayacağından emin olduğunu söyledi.



Green yakın zamanda Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e yaptığı açıklamada Warriors'ın uzun vadeli istikrar pahasına kısa vadeli başarıya öncelik vermeyeceğini belirtti:



"İçinde bulunduğumuz alanın güzel yanı, Steve Kerr, Steph Curry ve benim, hemen başarıya ulaşmak adına bu organizasyonun geleceğini ipotek altına almaya karşı oluşumuz. Bunu kötü takımlar ve kötü organizasyonlar yapar. Biz ikisi de değiliz.



Yani bir şey olacaksa, bunun doğru şey olması gerekiyor. Panikleyip hızlıca yanlış kararlar alamayız. Böyle bir şey organizasyonunuzu beş ila yedi yıl geriye götürebilir."



Curry, Green ve Kerr, son on yılda altı kez NBA Finali gören ve bunların dördünü kazanan Warriors hanedanlığının temel taşları konumunda. Ancak son dönemde yaşanan sıkıntılar, Golden State yönetimini Curry ve Green'i tamamlayacak ve kendini kanıtlamış bir süperstar için genç oyuncularını takas etmeyi düşünmeye itmişti.



"PANİKLEYİP HATA YAPAMAYIZ"



Warriors sahibi Joe Lacob, James Wiseman, Jonathan Kuminga ve Moses Moody gibi lotarya seçimlerinin gelecekte All-Star kalibresindeki oyunculara dönüşmesini umarak "iki zaman çizelgesi" yaklaşımından bahsetmişti.



Şimdiye kadar sonuçlar karışık olsa da, Warriors'ın şu anda yapılması gerekeni yaptığına inanan Green için bu durum pek endişe verici değil:



"Yine de en üst düzeyde rekabet edeceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. NBA'de uzun süre oynayıp da her yıl kazanan tek bir kişi tanımıyorum. Yani bir veya iki yılda kazanamadığınız için geleceğinizi açık artırmaya çıkarmak doğru olmaz. Yapılanmaya devam etmeniz gerek.



Ve bizim için odak noktası da her zaman bu olacak. Asla, 'Bir şeyler ters gidiyor, aptalca bir hamle yapalım' şeklinde olmayacak. Biz o organizasyonlardan değiliz."



Golden State, Batı Konferansı playoff tablosunun dışında, 19-20'lik bir dereceyle 12'nci sırada yer alıyor. Yönetim başka bir oyuncuyla takas yapmakla ilgilendiğini ifade etmiş olsa da, kısıtlayıcı maaş sınırı kuralları birinci sınıf yetenek edinmeyi inanılmaz derecede zorlaştırmış durumda.