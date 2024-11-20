Golden State Warriors forveti Draymond Green, Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins ve pivot Zach Edey'yi "narin" olmaları sebebiyle eleştirdi.



Green, geçtiğimiz Cuma günü karşı karşıya geldikleri maçta Memphis çaylağını yere düşürdüğü için kendisini eleştiren Jenkins ve Edey'ye cevap vermekten çekinmedi:



"Takımın koçu Taylor Jenkins, narin bir adam. Sezonun daha 11. maçındayız ama sen kalkmış bir faul yüzünden medyaya ağlıyorsun. Şimdi sen 2.20'lik çaylağına sırf bir faul yüzünden medyaya nasıl şikayette bulunulur onu öğretmiş oldun. Biz uzunlar bir faul yüzünden medyaya konuşmayız. Onun işi Ja Morant'i korumak ama sen onu Ja Morant'in koruması gerektiği bir pozisyona sokuyorsun."



Green ayrıca Edey'nin sertliğini sorgulayarak, NBA'deki diğer oyuncuların çaylak ismi test etmesini beklediğini sözlerine ekledi:



"İnsanları biraz sert olabileceği konusunda kandırabilecek kadar uzundu ve artık kimse ona inanmayacak. Joel Embiid'e karşı oynadığında, göğsünü sana dayayacak ve asıl olayı görecek."



Green, Cuma günkü karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir pozisyonda yerdeyken, kolunu Edey'nin ayak bileğine dolamış ve yere düşmesine sebep olmuştu. Hakemler Warriors'ın tecrübeli oyuncusuna hızlı hücum faulü vermiş, ancak NBA sonraki gün bu faulü flagrant 1'e yükseltmişti.



Edey maç sonrası faulün "kesinlikle basketbol dışı bir hareket" olduğunu söylerken, Jenkins ise olayın maç sırasında incelenmemiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.



Warriors ve Grizzlies, 19 Aralık'ta tekrar karşı karşıya gelecek.



