Golden State Warriors forveti Draymond Green, geçmişte Boston Celtics'e katılmayı değerlendirdiğini belirtti.



2018-19 sezonunun ardından Green Warriors'ta kalmak istemiş olsa da, ekip başlangıçta pek cazip bir teklifte bulunmamıştı ve bu durum, Draymond'ı başka opsiyonlar aramaya itmişti. Celtics'in ise bu süreçte Warriors forvetini Bay Area'dan uzaklaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick ile 'The Old Man and the Three' podcasti'nde konuşan Draymond, bu duruma şöyle açıklık getirdi:



"Pistons'ın bana büyük bir kontrat teklifi yapacağını duymuştum. Danny Ainge ve Celtics ile de konuşmuştum. Serbest oyuncu dönemi başladığında, Warriors bana 'En fazla 70 milyon verebiliriz' gibi dar bir pencere sunmuştu. Ben de kendi kendime 'O zaman gidip başkasıyla konuşayım' diye düşünmüştüm.



Sonra 'Draymond ve Warriors görüşmeleri kesti' diye haber çıktığında, Danny Ainge ile konuşmuştum ve Warriors da hemen ardından 'İyi tamam, dur' diye geri aramıştı."



Warriors bu gelişmeler sonrası, sistemindeki belki de en kritik oyuncu için kesenin ağzını biraz daha açmış ve geçmişte Yılın Savunmacısı ödülü sahibi olan 31 yaşındaki oyuncuya dört yıllığı 100 milyon dolarlık yeni bir kontrat vermişti.