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Draymond: "2019-20 sezonunda, basketbola merakım yoktu"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, 2019-20 NBA sezonunda basketbola yönelik ilgisini kaybetmiş olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, 2019-20 NBA sezonunda basketbola yönelik ilgisini kaybetmiş olduğunu itiraf etti.

The Ringer ile yaptığı bir sohbet sırasında Draymond, yıllar öncesinde birçok başarı elde ettikten sonra, playofflara kalamadığı 2019-20 sezonunun kendisi için nasıl olduğunu şöyle açıkladı:

"Oyuna karşı merakım yoktu. Oldukça ani bir şekilde gerçekleşmesi bir yana, hayatımda ilk kez karşılaştığım tamamen farklı bir durumdu.

Üç ay öncesinde, NBA'deki en iyi takımdan en kötü takıma geçeceğimi söyleseler, inanmazdım. Sinir bozucu olmasının yanı sıra, akıl tutulması yaşatan bir şeydi."

"BİZİ CİDDİYE BİLE ALMIYORLARDI"

Draymond, rakip takımların o zamanlarda kendilerine karşı olan tavırlarını da şu şekilde açıkladı:

"Dört sene boyunca diğer takımların arenalarına 'Kazanacağız' diye girdikten sonra, kazanma şansınızın hiç olmadığı bir noktada bulunuyorsunuz. Yenileceğinizi yalnızca siz değil, rakip takım da biliyor ve ayrıca sizi ciddiye de almıyor.

Bunun gururmu incittiğini söyleyemem, çünkü günün sonunda bu ligde basketbolla ilgili herhangi bir şeyi benimle konuşabilecek tek bir kişi vardı, ve o da LeBron'du (James). Yalnızca o. Bu ligde kazanılan başarı üzerine veya basketbol oyunu hakkında eleştirel şekilde konuşabilecek sadece o vardı."

Green'in o sezonki maç başına 6.2 ribaund ile 6.2 asist ortalamaları, sırasıyla 2013-14 ve 2014-15 sezonundan o döneme dek en düşük seviyesindeydi.



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