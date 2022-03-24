Dragao Stadı bugün 50 bin kişi olacak

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Ev sahibi takımın taraftarları maç öncesinde stattaki hazırlıklarını sürdürdü. Porto'da bulunan 50 bin kişilik Dragao Stadı'ndaki tüm koltuklara Portekiz bayrakları karşılaşmadan bir gün önce bırakıldı. Kurallar gereği tribünlerde Türk taraftar olmayacak.



Yüksek konsantrasyonla Türkiye maçına hazır olduklarını belirten Fernando Santos, "Karşılaşma bizim için final niteliğinde. Sırbistan'a kaybetmemize rağmen, pozitif düşünüyoruz. Portekiz'e büyük bir mutluluk yaşatacağız" ifadesini kullandı.



Türkiye için "İyi bir takım" değerlendirmesinde bulunan 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok kaliteli ve yaratıcılar. Gerçekten agresif yapıya sahipler. Kalpten oynuyorlar. Doğal olarak kendi halkları, aileleri için mücadele edecekler. Önemli olan futbol. Irkı, dili dini önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü, dayanıklı ve yetenekli olmalıyız. Sonucu belirlemeye yönelik Türkiye'nin değerli futbolcuları var" dedi.





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