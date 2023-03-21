Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, 76ers'ın bu yıl NBA şampiyonluğunu kazanma şansının "yüksek olduğunu" söyledi.



76ers'ın 40 yıl önce kazanmış olduğu son şampiyonluğun kadrosundaki ana parçalardan olan Erving, mevcut takımın Philadelphia'ya bir şampiyonluk daha getirme şansının yüksek olduğunu belirtti:



"Bence şansları yüksek. Muhtemelen son yıllara kıyasla en yüksek bu sene. Takım çok dirençli görünüyor. Birçok farklı ateş gücüne sahip olmaları açısından, oldukça dinamikler.



Pivotumuz (Joel Embiid) ligin en çok sayı bulan oyuncusu. Tam bir dinamo olan (Tyrese) Maxey var. Zamanının MVP'si (James) Harden, kime karşı oynarlarsa oynasınlar sahadaki en dominant oyuncu olabilir. Sonra rol adamları var. Tobias (Harris) yapması gerekeni yapıyor.



Onları izlemek çok hoşuma gidiyor. Aralarında harika bir kimya ve kazanmaya yönelik yadsınamaz bir arzuları var."



Sixers şu anda Doğu Konferansı'nda 48 galibiyet ve 23 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.





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