Down sendromlu yüzücü Alperen'in hedefi milli takıma girebilmek

Nevşehir'de 1 yıl önce profesyonel olarak başladığı yüzmede çeşitli başarılar elde eden 15 yaşındaki down sendromlu yüzücü Alperen Koyutürk'ün hedefi, milli takıma girebilmek. Koyutürk'ün Antrenörü Edip Erçin, "Alperen Nevşehir'de serbest stilde şampiyon olduktan sonra özel sporcular için düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Şimdiki hedefimiz Alperen ile birlikte Türkiye şampiyonu olup milli takıma girebilmek" dedi.



Nevşehir'de yaşayan Alperen Koyutürk, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte annesi Koyutürk'ü yüzmeyi öğrenmesi için 7 yaşındayken havuzlara götürdü. Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle geçen yıl profesyonel olarak yüzmeye başlayan Koyutürk, çeşitli başarılar elde etti. Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yüzme müsabakalarında ikincilik elde eden Alperen Koyutürk, yeni dönemde ise farklı başarılara imza atmak için milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Yüzme Antrenörü Edip Erçin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Alperen'in oldukça başarılı bir yüzme sporcusu olduğunu belirterek, "Alperen ilk geldiğinde yüzmeyi biliyordu ama teknik olarak bilmiyordu. Biz burada tekniğini geliştirmeye çalıştık. Ailesi de istekliydi. Bu işe yardımcı oldular. Hep birlikte Alperen'in yüzmeyi sevmesini sağladık. Bu şekilde antrenmanlarımıza devam ettik. Alperen Nevşehir'de serbest stilde şampiyon olduktan sonra özel sporcular için düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Şimdiki hedefimiz ise Alperen ile birlikte Türkiye şampiyonu olup milli takıma girebilmek. Önümüzde bir şampiyona var. Alperen inşallah Türkiye şampiyonu olacak" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMA SEÇİLİP ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMESİNİ İSTERİZ"



Anne Nuray Koyutürk (41) ise DHA'ya yaptığı açıklamada, oğlunun başarılı bir sporcu olmasını arzu ettiğini söyleyerek, "Oğlum şuan 15 yaşında. Bu yaşa gelene kadar özel durumundan dolayı çok sıkıntılar yaşadık ama biz bunların hepsini spor ile aşmaya çalışıyoruz ve aşıyoruz da. Alperen küçük yaşlardan beri sporu çok seviyor. Çok hareketli bir çocuk ve enerjisini spor ile atıyor. Yüzmeye 7 yaşında başladı. 1 yıldan beri de profesyonel olarak Edip hocam ile çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye ikinciliğimiz var. İnşallah bu yıl da Türkiye birincisi olmaya çalışacağız. Buraya gelirken yüzmeyi çok sevdiği için bir sıkıntı yaşamadık. Öğretmenlerini çok seviyor. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Kurum olarak yetkililer bize her zaman destek sağlıyorlar. İstediğimiz zaman gelip burada yüzüyoruz. Alperen'in şampiyonalarda başarılı bir sporcu olmasını istiyorum. Milli takıma seçilip ülkemizi temsil etmesini isteriz. Emeğimizin bir şekilde karşılığını görmek bizlere yeter" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU