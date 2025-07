Down sendromlu milli futbolcu, ailesine ve çevresine büyük sevinç yaşattı

- Annesi mutlu ve gururlu

Küçük yaşlarda oynamaya başladığı futbol serüvenini milli takımla taçlandıran down sendromlu Yasin Kadir Çayır, azmi ve çalışkanlığıyla çevresinden takdir topluyor.Futbola ilgisi 5-6 yaşlarında sokakta oynayarak başlayan 21 yaşındaki Çayır, daha sonra bu spora olan merakını Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam ettirdi. Burada antrenörler eşliğinde profesyonelleşen Çayır, futbol tutkusunu 3 yıl önce çağırıldığı milli takım forması altında sürdürmeye başladı.Çayır'ın parçası olduğu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Haziran'da İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olması ailesini ve çevresini sevince boğdu.Anne Aysel Çayır, AA muhabirine, oğlunun başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.Oğlunun diğer down sendromlu çocuklara örnek olacağını ifade eden Aysel Çayır, şunları söyledi:Antrenmanlarında oğlunu hiç yalnız bırakmadığını belirten anne Aysel, sözlerini şöyle tamamladı:Yasin Kadir Çayır'ın mahalleden arkadaşı 14 yaşındaki Talat Emir Altun ise Avrupa ikinciliğini duyunca çok mutlu olduklarını ve onunla gurur duyduklarını belirtti.Yasin Kadir Çayır'ın futbolu çok sevdiğini anlatan Altun,dedi.