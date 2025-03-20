Down sendromlu judocu Ömer Faruk milli formayı hedefliyor

Ankara'da düzenlenecek milli takım seçmelerine katılacak down sendromlu judocu Ömer Faruk Demir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.



Çankırı'da yaşayan 27 yaşındaki Demir, uzun yıllardır basketbol, atletizm gibi branşlarda çalışmalarını sürdürürken son bir yıldır da judo ile ilgilenmeye başladı.



Gençlik Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörü Bedri Başak ile antrenmanlara katılan Demir, 21 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek Judown Milli Takım Seçmeleri'nde mindere çıkacak.



Burada birincilikle ayrılmak isteyen Demir'in hedefinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etmek var.



Antrenör Bedri Başak, AA muhabirine, 35 yıldır judo ile uğraştığını, son 15 yıldır Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük yaptığını söyledi.



Ömer Faruk ile yaklaşık 1 yıl önce çalışmalara başladıklarını anlatan Başak, "Daha önce kendisi basketbol oynuyordu, judoyu da sevdi. Down sendromuyla ilgili çalışma, judown çalışması yapılıyor. Bununla ilgili Avrupa, Türkiye, dünya ve olimpiyat müsabakaları düzenleniyor. Geçen yıl Türkiye'de Antalya'da yapıldı olimpiyatları. Biz de Ömer ile birlikte hazırlanıyoruz. Cumartesi günü Ankara'da milli takım seçmesi olacak, oraya götüreceğiz. İnşallah oradan da Avrupa, dünya ya da belki olimpiyatlara kadar gitmesini düşünüyoruz." diye konuştu.



Judoda Ömer Faruk'un diğer sporculardan hiçbir farkı olmadığını dile getiren Başak, "Önümüzdeki milli takım seçmelerini geçebilirsek Ömer için güzel şeyler olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Ömer Faruk Demir de antrenörü Bedri Başak'ı çok sevdiğini, antrenman yapmaktan büyük keyif duyduğunu belirtti.



Geçen yıl atletizmde Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Demir, "Antrenman yapmayı seviyorum. Spor yaparken çok mutlu oluyorum. Ankara'ya gidersem birinci olurum." dedi.



