Douglas'tan şaşırtan karar

Beşiktaş'ta beklentiyi karşılayamayan ve uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Douglas, sürpriz bir karara imza attı.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu, futbol kariyerine nokta koyup müteahhit olmaya kararı verdi.
2018'de Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas, ardından Barcelona ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Beşiktaş'a imza atmıştı.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu, futbol kariyerine nokta koyup müteahhit olmaya kararı verdi.
2018'de Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas, ardından Barcelona ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Beşiktaş'a imza atmıştı.
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