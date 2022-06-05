Douglas'tan şaşırtan karar

Beşiktaş'ın Sivasspor'dan kadrosuna kattığı ancak siyah-beyazlılarda bir türlü beklentiyi karşılayamayan Douglas, futbolculuğu bırakarak inşaat sektörüne girmeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Douglas'tan şaşırtan karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2022 16:30
Beşiktaş'ta beklentiyi karşılayamayan ve uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Douglas, sürpriz bir karara imza attı.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu, futbol kariyerine nokta koyup müteahhit olmaya kararı verdi.

2018'de Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas, ardından Barcelona ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Beşiktaş'a imza atmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ