Doug Christie, Kings'te kalıcı koç olmaya yakın

Sacramento Kings, organizasyonel değişikliklere hız verirken, geçici başantrenör Doug Christie'nin görevine kalıcı olarak devam etmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Doug Christie, Kings'te kalıcı koç olmaya yakın
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18 Nisan 2025 13:27
Son güncelleme 18 Nisan 2025 13:30
Sacramento Kings, organizasyonel değişikliklere hız verirken, geçici başantrenör Doug Christie'nin görevine kalıcı olarak devam etmesi bekleniyor.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, yeni GM Scott Perry son kararı verecek olsa da, kulüpten gelen bilgilere göre Christie şu anda bu koltuk için en güçlü aday.

Eski bir Kings oyuncusu olan Christie, Mike Brown'ın görevden alınmasının ardından sezon ortasında takımın başına geçmişti. Takımıyla 9 galibiyet 17 mağlubiyet alarak sezonu tamamladı. Kings, 2024-25 sezonunu 40-42 ile kapattı ve üç sezonda ikinci kez playoff dışında kaldı.

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