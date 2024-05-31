Dortmund ikinci kez tarih yazmak istiyor

Tur Maç Sonuç F Grubu PSG-Borussia Dortmund 2-0 F Grubu Borussia Dortmund-Milan 0-0 F Grubu Newcastle United-Borussia Dortmund 0-1 F Grubu Borussia Dortmund-Newcastle United 2-0 F Grubu Milan-Borussia Dortmund 1-3 F Grubu Borussia Dortmund-PSG 1-1 Son 16 PSV-Borussia Dortmund 1-1 Son 16 Borussia Dortmund-PSV 2-0 Çeyrek final Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1 Çeyrek final Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 Yarı final Borussia Dortmund-PSG 1-0 Yarı final PSG-Borussia Dortmund 0-1

No Adı O G 1 Gregor Kobel 11 - 33 Alexander Meyer 1 -

No Adı O G 4 Nico Schlotterbeck 11 - 5 Ramy Bensebaini 5 - 15 Mats Hummels 12 1 22 Ian Maatsen 6 1 23 Emre Can 10 - 25 Niklas Süle 6 - 26 Julian Ryerson 9 -

No Adı O G 6 Salih Özcan 9 - 8 Felix Nmecha 8 1 10 Jadon Sancho 6 1 11 Marco Reus 12 2 16 Julien Duranville - - 17 Marius Wolf 6 - 19 Julian Brandt 11 2 20 Marcel Sabitzer 11 1 43 Jamie Bynoe-Gittens 6 1

No Adı O G 9 Sebastien Haller 3 1 14 Niklas Füllkrug 12 3 18 Youssoufa Moukoko 4 - 21 Donyell Malen 7 1 27 Karim Adeyemi 11 2

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, kupayı ikinci kez müzesine götürmeye çalışacak.Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, grup aşamasında Paris Saint-Germain'e (PSG), çeyrek finalde ise Atletico Madrid'e mağlup oldu.Sarı-siyahlılar, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti.Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu.Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı.İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu.Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:Milli futbolcu Salih Özcan ile Türk kökenli Emre Can'ın forma giydiği Borussia Dortmund'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)