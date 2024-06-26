Dortmund, Guirassy ile anlaştı!

Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşma sağladı. Dortmund, Guirassy'i serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, Guirassy ile anlaştı!
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26 Haziran 2024 19:43
Stuttgart forması altında başarılı bir sezonu geride bırakan Sehrou Guirassy, Borussia Dortmund'a transfer olmaya hazırlanıyor.

DORTMUND ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ve Arsenal'in de ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund ile anlaştı.

Dortmund, Guirassy'yi Stuttgart ile sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'un golcü futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 kez gol sevinci yaşadı.

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