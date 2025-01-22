Dortmund'da Nuri Şahin yerine Kovac

Teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, Niko Kovac ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'da Nuri Şahin yerine Kovac
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22 Ocak 2025 18:53
Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör için harekete geçti.

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund'da teknik direktörlük için şu anda bir numaralı hedefin Niko Kovac olduğu belirtildi.

Dortmund'un şu anda Kovac ile görüşmeler yürüttüğü ve 53 yaşındaki teknik adamın Borussia Dortmund'un başına geçmek konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund'un Kovac ile sezon sonuna kadar anlaşmayı planladığı ve Hırvat teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacağı belirtildi.

Borussia Dortmund'un Kovac ile yapılan görüşmelerde başarısız olunması durumunda diğer adaylar ile masaya oturacağı ifade edildi.

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