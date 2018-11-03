Almanya 1. Bundesliga'nın 10. haftasında Vfl Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.Dortmund'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Marco Reus attı.Wolfsburg'ta milli yıldızımız Yunus Mallı, 81. dakikada oyuna girdi. Ömer Toprak ise 90. dakikada Jacob-Brun Larsen'in yerine oyuna dahil oldu.Dortmund, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Wolfsburg 12 puanda kaldı. Dortmund, gelecek hafta sahasında takipçisi Bayern Münih'i konuk edecek. Wolfsburg ise Hannover deplasmanına gidecek.