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Dortmund, Bayern maçı öncesi Reus ile güldü!

Dortmund, Bayern Münih maçı öncesi zorlu Wolfsburg deplasmanından Marco Reus'un golüyle 3 puanı alarak çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund, Bayern maçı öncesi Reus ile güldü!
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03 Kasım 2018 19:27
Almanya 1. Bundesliga'nın 10. haftasında Vfl Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Marco Reus attı.

Wolfsburg'ta milli yıldızımız Yunus Mallı, 81. dakikada oyuna girdi. Ömer Toprak ise 90. dakikada Jacob-Brun Larsen'in yerine oyuna dahil oldu.

Dortmund, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Wolfsburg 12 puanda kaldı. Dortmund, gelecek hafta sahasında takipçisi Bayern Münih'i konuk edecek. Wolfsburg ise Hannover deplasmanına gidecek.

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