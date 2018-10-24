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Dortmund, Atletico'ya da acımadı! Fire yok

Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund, Atletico'ya da acımadı! Fire yok
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24 Ekim 2018 23:54
Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında Axel Witsel ile öne geçen Borussia Dortmund, devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında ise Borussia Dortmund'dan Raphael Guerreiro farkı 2'ye çıkardı.

Sancho ile skoru 3-0'a getiren Alman ekibinde son sözü 89. dakikada Guerreiro söyledi ve Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birklikte Borussia Dortmund 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Atletico Madrid ise 6 puanda kaldı.

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