Dortmund 9 gol yiyen kalecisine sahip çıktı

Dortmund'un 4 maçta 9 gol yiyen 23 yaşındaki kalecisiyle ilgili Sportif Direktör Michael Zorc konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dortmund 9 gol yiyen kalecisine sahip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 08:35
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş maçına çıkacak olan Gregor Kobel'e sahip çıktı.

Bu sezon 15 milyon dolarlık yatırımla kadroya katılarak Dortmund'un birinci kalecisi olan Gregor Kobel, takımın 4 maçta yediği 9 gol nedeniyle eleştirilerden nasibini almıştı. Sportif Direktör Michael Zorc, Dortmund'un gol yeme sorununun sadece Kobel'in hatası olmadığını belirterek, "Kalede sakin ve maça odaklanmış olduğunu hemen belli ediyor. Sahada adeta ışık saçıyor. Kalesine hakim ve gol yedikten sonraki duruşu da belli. Gollerin nedeni o değil" sözlerini kullandı.

Kobel'in ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine çıkmasıyla ilgili ise Zorc, "Beşiktaş maçı Zorc için önemli bir motivasyon olacak. Çünkü bunu daha tecrübe etmemişti." ifadelerini sarf etti.

23 yaşındaki Gregor Kobel, İsviçre Milli Takımı'yla da ilk maçına çıkmıştı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.