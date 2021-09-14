Dortmund 9 gol yiyen kalecisine sahip çıktı

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş maçına çıkacak olan Gregor Kobel'e sahip çıktı.



Bu sezon 15 milyon dolarlık yatırımla kadroya katılarak Dortmund'un birinci kalecisi olan Gregor Kobel, takımın 4 maçta yediği 9 gol nedeniyle eleştirilerden nasibini almıştı. Sportif Direktör Michael Zorc, Dortmund'un gol yeme sorununun sadece Kobel'in hatası olmadığını belirterek, "Kalede sakin ve maça odaklanmış olduğunu hemen belli ediyor. Sahada adeta ışık saçıyor. Kalesine hakim ve gol yedikten sonraki duruşu da belli. Gollerin nedeni o değil" sözlerini kullandı.



Kobel'in ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine çıkmasıyla ilgili ise Zorc, "Beşiktaş maçı Zorc için önemli bir motivasyon olacak. Çünkü bunu daha tecrübe etmemişti." ifadelerini sarf etti.



23 yaşındaki Gregor Kobel, İsviçre Milli Takımı'yla da ilk maçına çıkmıştı.



