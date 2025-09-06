Dorgeles Nene, formunda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, formuyla dikkat çekiyor.
Nene, Mali Milli Takımı'nda gollerini sıralamaya devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu son olarak Mali - Komorlar mücadelesinde 1 gol kaydetti.
SON 3 MAÇTA 5 GOL
Mali Milli Takımı'nın resmi hesabından, bu performansın ardından Dorgeles Nene paylaşımı yapıldı. Genç yıldızın son 3 milli maçta 5 gol attığı vurgulandı.
22 yaşındaki Malili sağ kanat Fenerbahçe'de de ilk maçında fileleri havalandırmıştı.
Nene, Mali Milli Takımı'nda gollerini sıralamaya devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu son olarak Mali - Komorlar mücadelesinde 1 gol kaydetti.
SON 3 MAÇTA 5 GOL
Mali Milli Takımı'nın resmi hesabından, bu performansın ardından Dorgeles Nene paylaşımı yapıldı. Genç yıldızın son 3 milli maçta 5 gol attığı vurgulandı.
22 yaşındaki Malili sağ kanat Fenerbahçe'de de ilk maçında fileleri havalandırmıştı.