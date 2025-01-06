Donyell Malen, Aston Villa ile anlaştı!

Donyell Malen, Aston Villa ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Ancak henüz kulüpler arasında bir anlaşma yapılmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Donyell Malen, Aston Villa ile anlaştı!
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06 Ocak 2025 14:55
Hollandalı milli futbolcu Donyell Malen, tranfersinde hareketlilik yaşandı.

25 yaşındaki oyuncu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

DORTMUND 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Henüz kulüpler arasında bir anlaşma yapılmadı. Dortmund, yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund ile 20 maça çıkan Malen, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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