Donyell Malen, Aston Villa ile anlaştı!

Hollandalı milli futbolcu Donyell Malen, tranfersinde hareketlilik yaşandı.



25 yaşındaki oyuncu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.



DORTMUND 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR



Henüz kulüpler arasında bir anlaşma yapılmadı. Dortmund, yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Borussia Dortmund ile 20 maça çıkan Malen, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.