Donte DiVincenzo "birkaç hafta" yok!

Milwaukee Bucks guardı Donte DiVincenzo'nun, ısınırken sol ayak bileğini burkmasından ötürü birkaç hafta kaçırması bekleniyor.



DiVincenzo, Haziran ayı başlarında sol ayak bileğindeki yırtık bağından geçirdiği ameliyattan sonra, 25 Aralık'ta sezondaki ilk maçını oynamıştı.



Bucks'ın kadrosuna yeniden katılmasından bu yana üç maçta DiVincenzo, maç başına 16.7 dakikada 7.3 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



DiVincenzo geçtiğimiz sezon normal sezonda oynadığı 66 maçın hepsinde ilk beş başlamış, ancak Milwaukee'nin 2021 şampiyonluğu yolunda üç maç dışında tüm playoff karşılaşmalarını kaçırmıştı.



