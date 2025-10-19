19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-025'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-025'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-026'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-382'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-065'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-060'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-026'

Domenico Tedesco: "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılmak.

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü 9'uncu hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılmak.

"KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Teknik direktör Domencio Tedesco da öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Zirve yarışına devam etmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

17. RANDEVU

İki takım tarihinde 17'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 16 mücadelenin 11'inden Fenerbahçe, galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma berabere bitti. Karagümrük rakibini sadece 1 maçta yenebildi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı. Taraflar arasındaki son 4 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 9 Ekim 2022'de oynandı. Fenerbahçe karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmıştı.

TRİBÜNLER DOLACAK

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz, hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya geldi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı biletler tükendi. Chobani Stadı'nın bugün full çekmesi bekleniyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
