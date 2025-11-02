Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a karşı 16 yıl sonra ilk!

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-3
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-0
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
1-0
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
4-0
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
1-090'
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
1-0DA
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
2-1
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
6-0
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
2-2
02 Kasım
Arouca-Moreirense
0-263'
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-0
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
2-1
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-0
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
2-1
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
3-0
02 Kasım
Monza-Spezia
1-0
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
3-2
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
3-2
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
4-1
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
2-3
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
3-1
02 Kasım
M.City-Bournemouth
3-1
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
2-1
02 Kasım
Barcelona-Elche
3-190'
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-3
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
5-1
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
1-2100'
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-1
02 Kasım
Torino-Pisa
2-2
02 Kasım
Parma -Bologna
1-3
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-1
02 Kasım
Lens-Lorient
3-0
02 Kasım
Lille-Angers
1-0
02 Kasım
Nantes-Metz
0-2
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
0-0
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
0-0DA

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a karşı 16 yıl sonra ilk!

Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

calendar 02 Kasım 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
