Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a karşı 16 yıl sonra ilk!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı yakaladı.
Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.
