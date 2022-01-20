Domenec Torrent'ten 2'de 0!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, iki maçta da puan alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'ten 2'de 0!
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20 Ocak 2022 23:07
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet elde edemedi.

Geçen hafta Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

İkinci maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yine sahadan mağlup ayrıldı.

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