Doğuş Balbay: 'Türk'ün gücünü göstereceğiz'

Anadolu Efes'in başarılı kaptanı Doğuş Balbay, Final Four öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e konuştu.



3. kez üst üste Final Four'a kalmalarını değerlendiren Anadolu Efes'in kaptanı, "Hem ülke basketbolu için, hem bizlerin kariyerlerimiz için çok önemli. Hedefimize ulaşmış olmamızın verdiği mutluluk ve gurur var. Ancak, yeterli değil. Bizim için hedef hep yüksektir. Son 4 yıldır bunun meyvelerini topluyoruz. Bu sezonki ilk hedefimiz playofflardı, başardık. İkinci hedefimiz Final Four'du, ulaştık. Üçüncü hedefimiz kupayı kaldırmak." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in giderek yükselen formuyla alakalı görüşünü sorduğumuz Doğuş, "İnişler çıkışlar oldu, form düşüklükleri vardı. Sezon içinde ana oyuncuların sakatlığı takımı negatif etkiledi. Fikstürde çok zorluydu. Maalesef sezon başını istediğimiz gibi geçiremedik. 3-4 yıldır aynı takımla devam etmemizin faydasını gördük. Ocak şubat gibi herkes kendi formunu buldu. Koçlarımızın da takımı bir arada tutmasından dolayı yükselen bir form grafiği yakaladık. Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da sonunu verimli geçirdik." dedi.



"GÜCÜMÜZÜ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Doğuş Balbay, sezon içerisinde yaşadıklarıyla daha güçlü bir takım haline geldiklerini vurgulayarak, "Bence zorluklar, bizi güçlendiriyor. Sakatlıklar, kaybettiğiniz maçlar, çok kolay gözüküp kaybedilen maçlar olabilir. Bu tür maçlardan sonra önemli olan hedefin değişmemesi, arkadaşlığın birlikteliğin bozulmaması. Biz de bunu başardık. Aklıma ilk gelen ASVEL deplasmanı. Farklı önde olduğumuz ve kazanabileceğimiz deplasmanı kaybettik. Bu tür maçlar bizi mental olarak daha güçlü bir hale getirdi. Kendi gücümüzü ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gördük. Performans göstermediğimizde de yenilebileceğimizi gördük. Bu iki duyguyu da yaşamak bize güç kattı. Şu an neler yapabileceğimizin bilincindeyiz. Takım birbirini çok iyi tanıyor. Avantajlarını görüyoruz ve göreceğiz." açıklamasını yaptı.



"OLYMPIAKOS GÜÇLÜ VE TEHLİKELİ"



Yarı finaldeki rakipleri Olympiakos ile ilgili Doğuş Balbay, "Olympiakos tecrübeli ve kaliteli bir takım. Buraları daha önceden yaşamış, şampiyon olmuş oyuncuları var. Olympiakos güçlü ve çok tehlikeli. Final Four'da da herkes kadar eşit şansları var. Sezon içinde Olympiakos ile oynadığımız maçları çok düşünmemek lazım. Final Four tamamen farklı bir hikaye. Çok daha farklı bir 40 dakika oynayacağız." değerlendirmesini yaptı.



"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ"



Salonun yüzde 45'inin Olympiakos taraftarı olacağıyla ilgili çıkan haberler için görüşünü sorduğumuz başarılı oyuncu, "Olabilir. Taraftarla güzel basketbol. Bunun dezavantajını yaşamayız. Biz bu sene çok ciddi deplasmanlarda oynadık. Kaç senedir de oynuyoruz. Çok fazla etkisi olmaz. Maça etkileri ne kadar olur bilmiyorum. Bizim taraftarımız da orada olacak. Seyir zevki de güzel olur." cevabını verdi.



Son olarak Anadolu Efes taraftarına da mesaj gönderen Doğuş, "Biletini almış, orada olacak taraftarlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları, sezon boyunca destekledikleri için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de salonun yarısı Yunan taraftar olacaktır. Ancak, biz orada Türk'ün gücünü göstereceğiz. Türk taraftarlar orada baskın gelecektir. İmkanı olan herkesin destek vermesini istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





