Djokovic, Indian Wells'ten çekilmek zorunda kaldı

Novak Djokovic'in, ABD'deki Indian Wells Masters tenis turnuvasından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Djokovic, Indian Wells'ten çekilmek zorunda kaldı
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06 Mart 2023 13:12
 Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, ABD'deki Indian Wells Masters tenis turnuvasından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tenisçinin, 8 Mart'ta başlayacak Indian Wells'ten çekildiği duyuruldu.

ABD basınındaki bilgilere göre Sırp raketin çekilme gerekçesi, ABD'ye giriş yapabilmesi için gereken Kovid-19 aşısını yaptırmamış olması gösterildi.

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