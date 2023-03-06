Djokovic, Indian Wells'ten çekilmek zorunda kaldı

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, ABD'deki Indian Wells Masters tenis turnuvasından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tenisçinin, 8 Mart'ta başlayacak Indian Wells'ten çekildiği duyuruldu.
ABD basınındaki bilgilere göre Sırp raketin çekilme gerekçesi, ABD'ye giriş yapabilmesi için gereken Kovid-19 aşısını yaptırmamış olması gösterildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tenisçinin, 8 Mart'ta başlayacak Indian Wells'ten çekildiği duyuruldu.
ABD basınındaki bilgilere göre Sırp raketin çekilme gerekçesi, ABD'ye giriş yapabilmesi için gereken Kovid-19 aşısını yaptırmamış olması gösterildi.
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