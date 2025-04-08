Minnesota Timberwolves'un guardı Donte DiVincenzo, bu yaz düzenlenecek olan EuroBasket 2025 turnuvasında İtalya Milli Takımı forması giymeye hazırlanıyor.



NBA sezonuna odaklanmış durumda olan yıldız oyuncu, belgelerin tamamlanmasının ardından İtalya için sahaya çıkacağını doğruladı.



DiVincenzo, İtalyan Milli Takımı teknik ekibiyle ve NBA'de forma giyen bir diğer İtalyan oyuncu Simone Fontecchio ile yaptığı görüşmelerin ardından kararını verdi: "EuroBasket'te oynama ihtimalim? Bence oldukça yüksek. Herkes aynı sayfada. İtalya'yı temsil etmek harika olur. Şimdi sadece belgelerin gelmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.



Pasaport sürecinin ailesi ve menajeri tarafından yürütüldüğünü belirten DiVincenzo, NBA sezonunun son bölümüne konsantre olduğunu söyledi: "Şu an çok mutluyum. Sadece pasaportun gelmesini bekliyoruz. Babam ve menajerim bu süreci yönetiyor. Ben sahaya ve sezonun sonuna odaklandım."



EuroBasket 2025, 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. İtalya, grup maçlarını Kıbrıs'ta oynayacak. Grubunda ev sahibi Kıbrıs'ın yanı sıra Bosna-Hersek, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya bulunuyor.



