Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Divac gitmiş olsa da, Walton'ın koltuğu güvende

Sacramento Kings'de Vlade Divac'ın takımın genel menajeri olarak istifa etmesine rağmen, koç Luke Walton'ın başantrenör olarak takımda kalmasının beklendiği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'de Vlade Divac'ın takımın genel menajeri olarak istifa etmesine rağmen, koç Luke Walton'ın başantrenör olarak takımda kalmasının beklendiği söylendi.

The Athletic'den Sam Amick, Walton'ın işinin, en azından gelecek sezon için güvende olduğunu kaydetti. Walton'ın Sacramento'daki ilk yılı, playofflara girme başarısını gösteremediği için, oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı.

14 yıllık playoff yokluğu, Kings ekibi en son 2006 yılında bir playoff serisinde bulunduğu için, NBA'deki en uzun seri konumunda.

Walton geçtiğimiz Nisan ayında dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu anlaşmada hala üç yılı daha bulunuyor.

Kings, NBA bubble'ında oynadığı sekiz maçta sadece 3 galibiyet alarak, sezonunu tamamlamıştı. Sonuç olarak, sezonu 31-41'lik bir dereceyle kapattılar.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal