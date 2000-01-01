Divac gitmiş olsa da, Walton'ın koltuğu güvende

Sacramento Kings'de Vlade Divac'ın takımın genel menajeri olarak istifa etmesine rağmen, koç Luke Walton'ın başantrenör olarak takımda kalmasının beklendiği söylendi.



The Athletic'den Sam Amick, Walton'ın işinin, en azından gelecek sezon için güvende olduğunu kaydetti. Walton'ın Sacramento'daki ilk yılı, playofflara girme başarısını gösteremediği için, oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı.



14 yıllık playoff yokluğu, Kings ekibi en son 2006 yılında bir playoff serisinde bulunduğu için, NBA'deki en uzun seri konumunda.



Walton geçtiğimiz Nisan ayında dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu anlaşmada hala üç yılı daha bulunuyor.



Kings, NBA bubble'ında oynadığı sekiz maçta sadece 3 galibiyet alarak, sezonunu tamamlamıştı. Sonuç olarak, sezonu 31-41'lik bir dereceyle kapattılar.



