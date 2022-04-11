Dirk Kuyt'tan yeni macera: Boks!

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Dirk Kuyt boksa başlıyor. 41 yaşındaki eski yıldız Rotterdam'da düzenlenecek 'Hit It' etkinliğinde ilk kez ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dirk Kuyt'tan yeni macera: Boks!
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11 Nisan 2022 16:09
Futbola 2018'de veda eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt boksa geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Eski yıldızın Ekim ayında Rotterdam'da düzenlenecek 'Hit It' etkinliğinde ilk kez ringe çıkacağı belirtildi.

Kuyt'ın bu düşüncesinin, Hollandalı ve kickboks ağır siklet şampiyonu Verhoeven'in teklifini kabul etmesiyle başladığı öne sürüldü.

Dirk Kuyt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Futbolu bırakalı 4 yıl oldu. Tabii ki o gerilimi ve maç kazanma isteğini özlüyorum. Tenis ve Fitness gibi birçok sporla uğraştım ama ringe çıkmak benim için yeni. Ünlü bir isimle mücadele etmeyi çok isterim. Şu andan itibaren sıkı antrenman yapmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dirk Kuyt'ın Rico Verhoeven liderliğinde düzenlenecek etkinlikte henüz bir rakibi çıkmadığı belirtildi.
 

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