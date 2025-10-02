UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. İlk hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Zagreb, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 3-1 mağlup etti.



Maccabi Tel Aviv'in golünü 14. dakikada Sayd Abu Farhi kaydetti.



Dinamo Zagreb'in golleri 16. dakikada Mateo Lisica, 19 ve 71. dakikada Dejan Ljubicic'ten geldi.



Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'te Miha Zajc 90. dakikada oyundan çıktı.



Bu galibiyetin ardından Dinamo Zagreb puanını 6'ya yükseltti. Maccabi Tel Aviv 1 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Dinamo Zagreb, Malmö'ye konuk olacak. Maccabi Tel Aviv, Midtjylland'ı ağırlayacak.



