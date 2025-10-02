02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Dinamo Zagreb, Maccabi'yi yıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv'i de kayıpsız geçti.

calendar 02 Ekim 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 23:56
Haber: Sporx.com
Dinamo Zagreb, Maccabi'yi yıktı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. İlk hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Zagreb, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 3-1 mağlup etti.

Maccabi Tel Aviv'in golünü 14. dakikada Sayd Abu Farhi kaydetti.

Dinamo Zagreb'in golleri 16. dakikada Mateo Lisica, 19 ve 71. dakikada Dejan Ljubicic'ten geldi.

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'te Miha Zajc 90. dakikada oyundan çıktı.

Bu galibiyetin ardından Dinamo Zagreb puanını 6'ya yükseltti. Maccabi Tel Aviv 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Dinamo Zagreb, Malmö'ye konuk olacak. Maccabi Tel Aviv, Midtjylland'ı ağırlayacak.

 Reklam 
