Dinamo Zagreb, Bennacer'i açıkladı!

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, kadrosuna Milan'dan takviye yaptı.
Dinamo Zagreb, İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Ismael Bennacer'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
TRABZONSPOR İLE ADI ANILMIŞTI
27 yaşındaki Cezayirli oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile de anılmıştı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Fransa ekibi Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bennacer, çıktığı 12 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.
