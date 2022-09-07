Dinamo Kiev, F.Bahçe hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde kontrol pas çalışmasıyla başladı.
Ardından teknik direktör Mircea Lucescu, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra oyuncuların düz koşu yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde kontrol pas çalışmasıyla başladı.
Ardından teknik direktör Mircea Lucescu, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra oyuncuların düz koşu yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ