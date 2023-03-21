Dimitris Itoudis: "Hakem hatası var, itirazı yaptık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, EA7 Emporio Armani Milan'a yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dimitris Itoudis: 'Hakem hatası var, itirazı yaptık'
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21 Mart 2023 23:17
THY EuroLeague 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ETTORE MESSINA: "ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Savunmada iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım her zaman güçlü bir şekilde geri dönebiliyorlar. Çok önemli bir galibiyet aldık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

 

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