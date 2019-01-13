Diego: ''Umarım Şampiyonlar Ligi'ni Atletico kazanır''

Flamengo forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Diego Ribas, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i desteklediğini açıkladı.
İspanyol basınına konuşan Diego, eski takımı Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istediğini dile getirdi.
Atletico'nun her zaman için rekabetçi bir takım olduğunu dile getiren Diego, ''Umarım bu yıl Atletico Madrid, evinde Şampiyonlar Ligi finalini kazanan taraf olur. Atletico her zaman rekabetçi bir takım olmuştur. Eğer böyle devam ederlerse, başarıya ulaşacaklardır'' ifadelerini kullandı.
2019'de UEFA Şampiyonlar Ligi finali Atletico'nun sahası Metropolitan Wanda'da oynanacak.
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İspanyol basınına konuşan Diego, eski takımı Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istediğini dile getirdi.
Atletico'nun her zaman için rekabetçi bir takım olduğunu dile getiren Diego, ''Umarım bu yıl Atletico Madrid, evinde Şampiyonlar Ligi finalini kazanan taraf olur. Atletico her zaman rekabetçi bir takım olmuştur. Eğer böyle devam ederlerse, başarıya ulaşacaklardır'' ifadelerini kullandı.
2019'de UEFA Şampiyonlar Ligi finali Atletico'nun sahası Metropolitan Wanda'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın