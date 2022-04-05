Diego Simeone: 'Guardiola çok şanslı'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Manchester City'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulundu.



Simeone, "Benim hiçbir zaman Xavi, Iniesta, Pique, Busquets, Messi gibi oyuncularla çalışma fırsatım olmadı. Pep Guardiola'nın yeteneklerini takdir ediyorum ancak onun her zaman en iyi oyuncuları yönetecek kadar da şanslı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek olan Atletico Madrid ile Manchester City arasındaki ilk maç bugün (5 Nisan Salı) Manchester'da, rövanş karşılaşması ise 13 Nisan Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.





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