Diego Simeone: "Guardiola çok şanslı"

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, meslektaşı Pep Guardiola'nın her zaman çok iyi oyuncularla çalıştığı için şanslı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Diego Simeone: 'Guardiola çok şanslı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 12:34
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Manchester City'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulundu.

Simeone, "Benim hiçbir zaman Xavi, Iniesta, Pique, Busquets, Messi gibi oyuncularla çalışma fırsatım olmadı. Pep Guardiola'nın yeteneklerini takdir ediyorum ancak onun her zaman en iyi oyuncuları yönetecek kadar da şanslı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek olan Atletico Madrid ile Manchester City arasındaki ilk maç bugün (5 Nisan Salı) Manchester'da, rövanş karşılaşması ise 13 Nisan Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.