Diego Reyes için Fenerabahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandığı Diego Reyes için menajeri Matias Bunge'den açıklama geldi.
Matias Bunge, Diego Reyes'in 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönerek geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getirdi.
2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes için kouşan Bunge, ''Diego Reyes 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönecek ancak orada devam edip etmeyeceğini o zaman göreceğiz. Şu an bunu düşünmüyoruz. Kiralık sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev yaptı.
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Matias Bunge, Diego Reyes'in 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönerek geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getirdi.
2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes için kouşan Bunge, ''Diego Reyes 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönecek ancak orada devam edip etmeyeceğini o zaman göreceğiz. Şu an bunu düşünmüyoruz. Kiralık sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev yaptı.
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