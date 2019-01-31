Diego Reyes için Fenerabahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandığıiçin menajeri'den açıklama geldi.Matias Bunge, Diego Reyes'in 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönerek geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getirdi.2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes için kouşan Bunge,ifadelerini kullandı.Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev yaptı.