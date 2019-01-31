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Diego Reyes için Fenerabahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Leganes'e kiraladığı Diego Reyes konusunda menajerinden bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Reyes için Fenerabahçe açıklaması
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31 Ocak 2019 03:24
Fenerbahçe'nin La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandığı Diego Reyes için menajeri Matias Bunge'den açıklama geldi.

Matias Bunge, Diego Reyes'in 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönerek geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getirdi.

2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes için kouşan Bunge, ''Diego Reyes 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönecek ancak orada devam edip etmeyeceğini o zaman göreceğiz. Şu an bunu düşünmüyoruz. Kiralık sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev yaptı.



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