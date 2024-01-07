Didier Drogba'dan flaş Zaha açıklaması!

Efsane oyuncu Didier Drogba, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Didier Drogba'dan flaş Zaha açıklaması!
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07 Ocak 2024 16:09
Son güncelleme 07 Ocak 2024 16:11
Efsane oyuncu Didier Drogba, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu.

Drogba yaptığı açıklamada, "Oyuncuları duyguları kullanarak seçmemeliyiz. Zaha'nın milli takımda yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Ülke olarak onun kalitesine ihtiyacımız var." dedi.

Fildişili eski oyuncu Aime Monoko ise bu durumla ilgili, "Zaha, dünyanın en büyük liginde oynadı ve sonra Galatasaray'a transfer olarak mükemmel biri olduğunu kanıtladı. Yeteneği tartışılmaz bu oyuncu ne yazkı ki milli takıma çağrılmadı. Pek çok kişi bu milli takım seçimlerinden bir şey anlamadı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maça çıkan Wilfried Zaha 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Milli takımda ise 31 maçta 5 gol kaydetti.

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