Di Maria, Benfica'dan haber bekliyor!

Benfica'da forma giyen Angel Di Maria'nın takımadan ayrılmak istemediği ve yeni sözleşme teklifi beklediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Di Maria, Benfica'dan haber bekliyor!
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01 Mayıs 2024 19:28
Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria için yeni gelişme yaşandı.

Record'da yer alan habere göre; Angel Di Maria, Portekiz ekibinden ayrılmak istemiyor.

TEKLİF BEKLİYOR

Ülkesi Arjantin'den talipleri olan yıldız futbolcunun Benfica'dan teklif beklediği ifade edildi.

HENÜZ TEMAS KURULMADI

Portekiz ekibinin yeni sözleşme konusunda henüz Di Maria ile temasa geçmediği aktarıldı.

Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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