Di Maria, Benfica'dan haber bekliyor!

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria için yeni gelişme yaşandı.



Record'da yer alan habere göre; Angel Di Maria, Portekiz ekibinden ayrılmak istemiyor.



TEKLİF BEKLİYOR



Ülkesi Arjantin'den talipleri olan yıldız futbolcunun Benfica'dan teklif beklediği ifade edildi.



HENÜZ TEMAS KURULMADI



Portekiz ekibinin yeni sözleşme konusunda henüz Di Maria ile temasa geçmediği aktarıldı.



Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





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